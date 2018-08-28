İsrail Askerleri Batı Şeria'da Filistinli Ailenin Evini Yıktı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bıçaklı saldırı eylemi düzenleyen Muhammed Tarık Dar Yusuf isimli Filistinli gencin ailesine ait evi yıktı.

İsrail askerleri buldozer ve yıkım ekipleriyle beraber, sabah saatlerinde Muhammed Tarık Dar Yusuf'un ailesine ait evin bulunduğu işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyinde bulunan Kobar köyüne baskın düzenledi.

İsrail askerleri ve yıkım ekibi, Dar Yusuf ailesine ait evi tamamen yerle bir etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Dar Yusuf'un Kobar köyündeki evini yıktığını belirtilerek, söz konusu Filistinli gencin 26 Temmuz'da gerçekleştirdiği bıçaklı eylemde bir Yahudi yerleşimcinin ölümüne neden olduğu vurgulandı.

Açıklamada, onlarca Filistinlinin Muhammed Tarık Dar Yusuf'un ailesinin evini yıkmaya gelen İsrail askerlerine ve yıkım ekiplerine taş ve Molotofkokteylleriyle karşılık verdiği, buna karşın İsrail askerlerinin de müdahale ederek grubu dağıttığı belirtildi.