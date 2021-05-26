İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistin Kızılayına saldırdı

İsrail askerleri, Filistin Kızılayının işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentindeki merkezini doğrudan göz yaşartıcı gaz bombasıyla hedef aldı.

İsrail askerleri, Filistin Kızılayının işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentindeki merkezini doğrudan göz yaşartıcı gaz bombasıyla hedef aldı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin saldırısına uğrayan merkezde birçok sağlık görevlisinin boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

İsrail askerlerince atılan bombaların aynı zamanda merkezde yangına neden olduğu kaydedilen açıklamada, olayın "tıbbi personelin ve binalarının korunması gerektiğini ifade eden uluslararası insani hukukun açık bir ihlalini temsil ettiği" vurgulandı.

Açıklamada, bu saldırının İsrail işgaline karşı direnen Filistin halkına karşı insani görevini yürüten Filistin Kızılayı personelini cezalandırmayı hedeflediği ifade edildi.

İsrail makamlarından olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri sabahın erken saatlerinde Tubas kentine baskın düzenlemiş, baskında plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanmıştı. Filistinliler de İsrail askerlerine taşlarla karşılık vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat