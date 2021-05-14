İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha şehit etti
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İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha şehit etti

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha şehit etti
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde düzenlenen gösterilerde bir Filistinliyi şehit etti.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde düzenlenen gösterilerde bir Filistinliyi şehit etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cenin'e bağlı Yaabad beldesinde düzenlenen gösterilerde kimliği henüz belirlenemeyen bir Filistinlinin İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edildiği belirtildi.

Filistinli direniş gruplarınca yapılan çağrı üzerine Batı Şeria'nın 24 ayrı noktasında cuma namazı sonrası gösteriler düzenlendi.

Gösterilerde, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki ihlalleri ile Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi.

İsrail askerleri bu sabah da işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında araçlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi şehit etmişti.

?- Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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Son dakika haber! İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da, Gazze Şeridi'ne destek için düzenlenen gösterilerdeki saldırılarında iki Filistinli daha şehit...
Son dakika haberi... İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti
Son dakika haberi... İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti
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