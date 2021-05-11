İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti
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İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Zaatara askeri kontrol noktasında silahlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinlilere ait bir araca ateş açması sonucu bir Filistinli şehit oldu, bir Filistinli de ağır yaralandı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Zaatara askeri kontrol noktasında silahlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinlilere ait bir araca ateş açması sonucu bir Filistinli şehit oldu, bir Filistinli de ağır yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarında bulunan Zaatara askeri kontrol noktasında silahlı saldırı girişimi olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, araçla gerçekleştirilmeye çalışılan saldırıya karşılık İsrail askerlerinin ateş açtığı ve araçta bulunan iki Filistinlinin "etkisiz" hale getirildiğine dikkat çekilirken, İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı belirtildi.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre ise, iki Filistinli gencin Zaatara'da kullandıkları araçla silahlı saldırı girişiminde bulunduğu ve İsrail askerlerinin birini öldürdüğü, diğerini de ağır yaraladığı belirtildi.

Öte yandan Filistin basınında ise, Zaatara askeri kontrol noktasında İsrail askerlerinin ateş açtığı iki Filistinlinin şehit olduğu bilgisi yer aldı.

Filistin makamlarından olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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