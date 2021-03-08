İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı
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İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

08.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:44
İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail askerlerinin operasyon için bulunduğu Tubas kentinde bir Filistinli bir askeri bıçaklamaya kalkıştı. O sırada diğer asker, saldırgana ateş ederek etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, askerin hafif şekilde yaralandığı ve olay yerinde tedavi edildiği belirtildi.

Filistin kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Tubas kentinde "bıçaklı saldırı girişiminde" bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi yaraladı. Yaralı Filistinli tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Filistinli bir kadının gözaltına alındı

Öte yandan İsrail ordusu, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilere ait bir çiftliğe izinsiz giren Filistinli bir kadının gözaltına alındığını duyurdu.

Kimlik bilgilerine yer verilmeyen Filistinli kadının, çiftlik sahibi Yahudi yerleşimciye "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddia edildi.

Filistin makamlarından ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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