İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da araçla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak şehit etti.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da araçla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak şehit etti. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesi yakınında Filistinli sürücünün kullandığı bir araca ateş açtı. Kimliği açıklanmayan Filistinlinin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmezken, İsrail basını, söz konusu kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini aktardı. Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, şehit edilen Filistinlinin yasa dışı Halamish Yahudi yerleşim birimi yakınında yol kenarında bekleyen askerleri araçla ezme girişiminde bulunduğu iddia edildi. Filistinli sürücünün "etkisiz hale" getirildiği söylenirken, İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı ifade edildi. Olaya ilişkin Filistin makamlarından henüz açıklama yapılmadı. İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor. Kaynak: AA