İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da araçla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak şehit etti.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da araçla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak şehit etti. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kenti yakınlarında araçla ezme girişiminde bulunduğu gerekçesiyle bir Filistinliye ateş açtı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kimliği henüz bilinmeyen Filistinli olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Negohot yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınında bir kişinin araçla ezme girişiminde bulunduğu kaydedildi. Detaylı bilgi verilmeyen açıklamada, söz konusu kişinin "etkisiz hale" getirildiği belirtildi. Yerel basın ise araçla ezme girişimi sırasında bir İsrail askerinin yaralandığını ve tedavi altına alındığını aktardı. İsrail askerleri, dün de El-Halil kentine bağlı El-Fevvar Kampı'na düzenlediği baskın sırasında Filistinli 15 yaşındaki bir çocuğu şehit etmişti. İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor. Kaynak: AA