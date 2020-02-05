İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti
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İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde yaşanan olaylarda Filistinli bir genci şehit etti.

05.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:38
İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

askerleri işgal altındaki 'nın El-Halil kentinde yaşanan olaylarda Filistinli bir genci şehit etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El-Halil'in Ez-Zaviye Mahallesi'nde gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail askerlerince müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalesinde 17 yaşındaki Muhammed Selman el-Haddad'ın şehit olduğu ifade edildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ez-Zaviye Mahallesi'nde toplanan Filistinliler ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını protesto etti.

İsrail askerleri göstericileri dağıtmak için gerçek ve plastik mermi kullanırken Filistinliler taşlarla karşılık verdi.

Kaynak: AA
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