İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde yaşanan olaylarda Filistinli bir genci şehit etti.
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde yaşanan olaylarda Filistinli bir genci şehit etti.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El-Halil'in Ez-Zaviye Mahallesi'nde gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail askerlerince müdahale edildiği belirtildi.
Açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalesinde 17 yaşındaki Muhammed Selman el-Haddad'ın şehit olduğu ifade edildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ez-Zaviye Mahallesi'nde toplanan Filistinliler ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını protesto etti.
İsrail askerleri göstericileri dağıtmak için gerçek ve plastik mermi kullanırken Filistinliler taşlarla karşılık verdi.