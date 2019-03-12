İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Şehit Etti

RAMALLAH (AA) – İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Selfit kentinde Filistinli bir genci şehit etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri çok sayıda askeri araçla Selfit kentine baskın düzenledi. Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

İsrail askerleri, müdahale sırasında gerçek ve plastik mermi kullanırken, Filistinliler taşlarla karşılık verdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Selfit'te çıkan olaylarda Muhammed Cemil Abdulfettah Şahin isimli 23 yaşındaki Filistinli gencin İsrail askerlerince şehit edildiği belirtildi.

İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimciler zaman zaman Filistin kent ve beldelerine baskın düzenliyor.

İsrail askerleri bu sabah da El Halil kentinde bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir genci şehit etmişti.

Kaynak: AA