İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

21.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 21.02.2020 20:14

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine eklenmek üzere Filistinlilere ait topraklara el konulmasını protesto etmek isteyen göstericilere müdahale eden İsrail askerleri 4 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı.

Batı Şeria'nın Nablus, Kalkilya ve El Halil kentlerinde düzenlenen gösterilerde İsrail'in Filistinlilere ait topraklara el koyması protesto edildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Nablus kenti yakınlarındaki Asira el-Kıbliyye köyünde İsrail askerlerinin kullandığı gazdan etkilenen onlarca kişiye bölgede bulunan ilk yardım ekiplerince müdahale edildi.

Kalkilya kenti yakınlarındaki Kefr Kaddum beldesinde, İsrail askerleri 4 Filistinliyi plastik mermiyle yaralarken 8 kişi ise atılan gazdan etkilendi.

El Halil'e bağlı Eş-Şuyuh beldesi yakınlarında düzenlenen protestolar sırasında da İsrail askerleri ile Filistinli göstericiler arasında gerginlik yaşandı. İsrail askerlerinin darpetmesi sonucu yaralanan bir genç hastaneye kaldırılırken, İsrail ordusu olayın yaşandığı noktayı "askeri bölge" ilan etti.

İsrail yönetiminin Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimi oluşturmak veya mevcut yerleşimleri genişletmek için el koyma kararı aldığı Filistin topraklarında her hafta cuma günleri protestolar düzenleniyor.

Kaynak: AA