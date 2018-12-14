İsrail askerleri, Batı Şeria'da 24 saatte 4 Filistinliyi şehit etti

RAMALLAH - İsrail askerleri, 24 saat içinde Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 4 Filistinliyi şehit etti, 69 kişiyi de yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde son 24 saatte Filistinlilere ateş açması sonucu 4 kişinin şehit olduğunu, 69 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bakanlık, hayatını kaybeden kişilerin isimlerinin Eşraf Nalva, Saleh Al Barghouti, Majd Mtir ve Hamdan Alarda olduğunu açıkladı. Batı Şeria'nın birçok bölgesinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri, Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler de taş atarak karşılık verdi.

Bölgedeki tansiyon artarken yaşanan çatışmalar sonucu İsrail, Ramallah kentini giriş çıkışa kapattı.