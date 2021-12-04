İsrail askerleri Batı Şeria'da 24 Filistinliyi gözaltına aldı - Haberler
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İsrail askerleri Batı Şeria'da 24 Filistinliyi gözaltına aldı

AA / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel
İsrail askerleri Batı Şeria'da 24 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarında 24 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarında 24 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri El Halil kenti yakınlarındaki Surif beldesine baskın düzenleyerek evlerde arama yaptı.

Yaklaşık üç saat süren baskında 24 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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AA / Qais Omar Darwesh Omar - Son Dakika Haberleri

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