İsrail askerleri Batı Şeria'da 20 Filistinli göstericiyi yaraladı
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İsrail askerleri Batı Şeria'da 20 Filistinli göstericiyi yaraladı

İsrail askerleri Batı Şeria'da 20 Filistinli göstericiyi yaraladı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden göstericilere müdahalesinde biri ağır olmak üzere 20 Filistinli yaralandı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden göstericilere müdahalesinde biri ağır olmak üzere 20 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinliler, Nablus'a bağlı Beyta beldesinde gösteri düzenledi.

Tanıklar, İsrail güçlerinin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandığını, Filistinlilerin ise askerlere taş atarak karşılık verdiğini aktardı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada İsrail askerlerinin müdahalesinde 15 Filistinlinin gerçek mermi, 3'ünün plastik mermiyle vurularak, 2 Filistinlinin de darp sonucu yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, boğazından gerçek mermiyle vurulan bir Filistinlinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Nablus'un çevre beldeleri başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her cuma, Ayrım (Utanç) Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteriler düzenleniyor.

Uluslararası hukukta, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

İsrail askerleri Batı Şeria'da 20 Filistinli göstericiyi yaraladı
İsrail askerleri Batı Şeria'da 20 Filistinli göstericiyi yaraladı
İsrail askerleri Batı Şeria'da 20 Filistinli göstericiyi yaraladı
İsrail askerleri Batı Şeria'da 20 Filistinli göstericiyi yaraladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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