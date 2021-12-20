İsrail askerleri, Batı Şeria'da 15 Filistinliyi yaraladı - Haberler
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İsrail askerleri, Batı Şeria'da 15 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, Batı Şeria'da 15 Filistinliyi yaraladı
AA / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 15 Filistinli, İsrail askerleri tarafından plastik mermiyle yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 15 Filistinli, İsrail askerleri tarafından plastik mermiyle yaralandı.

Filistin Kızılay Cemiyeti yaptığı açıklamada, Nablus'un kuzeyindeki Burka köyünde yaşanan arbede sırasında İsrail askerlerinin 15 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladığı, 52 kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği ve alanda tedavi edildiği belirtildi.

İsrail askerlerinin koruması altındaki Yahudi yerleşimciler, Burka köyü yakınlarındaki Humeş yerleşim biriminden araçlarıyla geçen Filistinlilere taş atarak saldırıyor.

Yahudi yerleşimciler, 17 ve 18 Aralık'ta da Batı Şeria'da bazı köylere baskın düzenleyerek Filistinlilerin evlerine ateş açmış ve mülklerine zarar vermişti.

AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri

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