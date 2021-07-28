İsrail askerleri, Batı Şeria'da 12 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 12 yaşındaki Filistinli bir çocuğu vurarak öldürdüğü bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 12 yaşındaki Filistinli bir çocuğu vurarak öldürdüğü bildirildi.

İsrail, Filistinli masumları hedef almaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 12 yaşındaki Filistinli Muhammed el-Alaami vurarak öldürdüğü bildirildi.

Filistin basını, küçük çocuğun babasıyla birlikte Batı Şeria'nın güneyindeki Hebron kenti yakınlarında arabaya binerken göğsünden vurulduğunu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtti. İsrail ordusu, olayın araştırıldığını açıklarken, o sırada bölge çatışma olup olmadığı konusunda bilgi paylaşmadı. Bölge sakinleri ise, bölgede herhangi bir çatışma veya huzursuzluk olmadığını aktardı. - BATI ŞERİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı