İsrail askerleri Batı Şeria'da 11 Filistinli bedevi ailenin evini yıktı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğu kırsalında 11 Filistinli bedevi ailenin evini "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğu kırsalında 11 Filistinli bedevi ailenin evini "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Filistinli aktivist Faris Keabine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin bu sabah kamyon ve askeri araçlarla Batı Şeria'nın doğu kırsalında Filistinli bedevilerin yaşadığı Kabbun bölgesine baskın düzenlediğini söyledi.

Keabine, İsrail askerlerinin 11 Filistinli bedevi ailenin yaşadığı teneke baraka ve çadırları yıktığını ve bedevilere ait su depoları, traktör ve ulaşım araçlarına el koyduğunu belirtti.

Kabbun bölgesinde 150'nin üzerinde Filistinli bedevinin ve 30 ailenin yaşadığını kaydeden Keabine, bölgedeki tüm Filistinli bedevi ailelerin "C" bölgesinde oldukları gerekçesiyle yaşadıkları yerden edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 500'ü aşkın ev ve iş yerini yıktı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilmiş, yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni yapı veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz