İsrail Askerleri 8 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Askerleri 8 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail Askerleri 8 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.


İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'da gece düzenlenen operasyonlarda "terör olaylarına karıştıkları" iddiasıyla 8 Filistinli gözaltına alındı.


İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hemen her gün evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.


Resmi verilere göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

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