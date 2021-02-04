İsrail askerleri 48 saat içinde üçüncü kez Filistinli aktivistlerin çadırlarını söktü

BATI İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Hımsa el-Bakia bölgesinde Filistinlilere ait yapıların yıkılmasına karşı çıkan aktivist ve direnişçilere ait çadırları 48 saat içinde üçüncü kez söktü, iki araca el koydu.

BATI İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Hımsa el-Bakia bölgesinde Filistinlilere ait yapıların yıkılmasına karşı çıkan aktivist ve direnişçilere ait çadırları 48 saat içinde üçüncü kez söktü, iki araca el koydu.

Filistin Halk Direniş Komitesi sorumlusu Murad Iştivi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin akşam saatlerinde düzenledikleri baskında yapıları yıktırılan Hımsa el-Bakia bölgesi sakinleriyle dayanışma için aktivistlerin kurduğu 3 çadırı söktüklerini söyledi.

İsrail güçlerinin 48 saat içinde üçüncü kez aynı yerde söktükleri çadır sayısının 11'e ulaştığını ve iki hükümet aracına da el konulduğunu belirten İştivi, İsrail ordusunun tüm direnişçileri uzun süre dışarıda alıkoyduğunu ve bölgeden çıkmalarına da izin vermediğini kaydetti.

Hımsa el-Bakia

İsrail askerleri, 1 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Hımsa el-Bakia bölgesinde hayvan barınaklarının da olduğu, Filistinlilere ait yaklaşık 40 yapıyı yıkmıştı.

İsrail'in yıkım faaliyeti sonucu bölge sakinlerinden 136 kişi açıkta kaldı, yaklaşık 6 bin koyun zarar gördü.

İsrail güçlerinin "askeri eğitim sahası" olduğu gerekçesiyle bölge sakinlerine bulundukları yerleri terk etmeleri yönünde baskı yapıldığı ve yıkım sürecinin devam ettiği belirtiliyor.

İsrail güçleri, kasım ayında da Hımsa el-Bakia bölgesindeki 75 yapıyı yıkmış, 35'i çocuk 85 bölge sakinini açıkta bırakmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız