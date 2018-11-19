- İsrail askerleri 41 Filistinliyi yaraladı

GAZZE - İsrail askerlerinin Gazze ablukasını deniz yoluyla kırma girişiminde bulunan Filistinlilere gerçek mermiyle müdahalesinde 41 kişi yaralandı.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin kuzey sahilinde ablukayı kırmak için 16. kez deniz eylemi düzenleyen Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile sert müdahalede bulundu. Filistinliler, tekneden denize bıraktıkları lastikleri ateşe vererek İsrailli keskin nişancıların görüşünü azaltmaya çalıştı. Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre İsrail askerlerinin müdahalesinde 21'i gerçek mermi ile olmak üzere 41 Filistinli yaralandı.