24.08.2019 20:25

- İsrail askerleri, 3 Filistinli genci gözaltına aldı

RAMALLAH - İsrail askerleri, abluka altındaki Batı Şeria'daki Ramallah kentinde düzenledikleri iki ayrı operasyon ile 3 Filistinli genci gözaltına aldı. Kentin Ayn Ginya ile Ayn Arik bölgelerinde operasyonu gerçekleştiren İsrailli kuvvetler bölgedeki dükkanların güvenlik kameralarına da el koydu.

İsrail askerlerinin bu operasyonu, dün aynı bölgede el yapımı bir patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 İsrailli yerleşimci hayatını kaybetmesi sonucu başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştirdiği düşünülüyor.

Kaynak: İHA