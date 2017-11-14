İsrail Askerleri 18 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.



İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Batı Şeria'da "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 18 Filistinliyi gözaltına aldı.



İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te evlere sık sık baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.



Filistinli kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.