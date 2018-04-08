İsrail Askerleri 10 Filistinliyi Yaraladı

Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 10 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırına yakın bölgelerinde bulunan Filistinlileri gerçek mermiyle hedef alması sonucu 10 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydeden Kudra, ayrıca İsrail askerlerinin kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilenenlere de bölgedeki sağlık ekiplerinin müdahale ettiğini bildirdi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılını anma kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden beri 31 Filistinli şehit oldu, 2 bine yakın gösterici yaralandı.

Filistinliler bu barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor.