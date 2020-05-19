İsrail askeri, "sahte" barikatla Filistinlilerin aracını çalmış İsrail Ordusunun Givati Tugayı'na bağlı bir subayın işgal altındaki Batı Şeria'da yola kurduğu "sahte" barikatla durdurduğu Filistinlilerin aracını çaldığı belirtildi.

İsrail Ordusunun Givati Tugayı'na bağlı bir subayın işgal altındaki Batı Şeria'da yola kurduğu "sahte" barikatla durdurduğu Filistinlilerin aracını çaldığı belirtildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, adı belirtilmeyen subayın Batı Şeria'daki bir yolda "sahte" barikat kurduğu ve yoldan geçen bir aracı durdurarak 3 yolcusunu indirdikten sonra aracı kaçırdığı belirtildi.

Haberde, söz konusu askerin aracı çaldığı zaman tatilde olduğuna dikkat çekilerek, askerin araçla arkadaşlarını ziyarete gittiği, ziyaretin ardından aracı Batı Şeria'da bir yolun kenarına bıraktığı kaydedildi.

İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Askeri Başsavcılığının, subay hakkında iddianame hazırladığı olay, mart ayında meydana geldi.

İddianamede askerin silahıyla insanları korkutarak şahsi çıkarı için kullanmakla suçlandığı belirtildi.

İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimciler, zaman zaman işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin mülklerine zarar veriyor, baskın düzenledikleri evlerdeki değerli eşyalara el koyabiliyor.

Kaynak: AA