İsrail Askeri Mahkemesi, FHKC liderlerinden Halide Cerrar'ı 2 yıl hapse mahkum etti

İsrail Ofer Askeri Mahkemesi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) işgal altındaki Batı Şeria'da önde gelen liderlerinden eski milletvekili Halide Cerrar'ı 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Filistin insan hakları kuruluşu Zamir'in Basın Sözcüsü Hiba Hamarşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramallah'ın batısındaki İsrail Ofer Askeri Mahkemesi'nin Cerrar'ı iki yıl hapis, 4 bin Şekel (yaklaşık 1200 dolar) de para cezasına çarptırdığını belirtti.

FHKC'nin önde gelen liderlerinden eski Milletvekili Cerrar, 31 Ekim 2019'da, İsrail askerlerince işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki evine düzenlenen baskınla gözaltına almıştı.

Cerrar, 28 Şubat 2019 yaklaşık 20 aylık bir mahkumiyetten sonra İsrail makamlarınca serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat