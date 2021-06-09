İsrail askeri mahkemesi, 13 yaşındaki Filistinli çocuğa hapis cezası verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail askeri mahkemesi, 13 yaşındaki Filistinli çocuğa hapis cezası verdi

İsrail askeri mahkemesi, 13 yaşındaki Filistinli çocuğa hapis cezası verdi
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

İsrail askeri mahkemesi, 13 yaşındaki Filistinli Sened Muhammed Mukbil'e bir ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

İsrail askeri mahkemesi, 13 yaşındaki Filistinli Sened Muhammed Mukbil'e bir ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan İsrail askeri mahkemesinin 13 yaşındaki Filistinli Sened Muhammed Mukbil'e verdiği cezaya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısında yer alan Ofer Askeri Mahkemesi'nin Mukbil'e 2 bin Şekel para cezası ve 31 gün hapis cezası verilmesine hükmettiği belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Sarahne'ye göre İsrail makamları, Mukbil'i Batı Şeria'nın kuzeyindeki El-Halil kentine bağlı Beyt Ummer beldesinde Yahudi yerleşimcilerin aracına taş atmakla suçluyordu.

Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 180'i çocuk, 39'u kadın ve 500'ü idari tutuklu olmak üzere 4 bin 650 Filistinli bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Murat Kurum Adil Karaismailoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Hazal Kaya Seda Sayan Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Roland Garros Merih Demiral Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail askeri mahkemesi, 13 yaşındaki Filistinli çocuğa hapis cezası verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 16:40:15. #1.13#

title