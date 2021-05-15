İsrail AP ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu binayı vurdu
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İsrail AP ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu binayı vurdu

İsrail AP ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu binayı vurdu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

İsrail ordusu, Gazze'deki uluslararası haber ajansı Associated Press ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu binayı vurdu.

İsrail ordusu, Gazze'deki uluslararası haber ajansı  Associated Press ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu binayı vurdu.

İsrail savaş uçakları Gazze'deki Associated Press ve Al Jazeera ofislerinin yer aldığı binayı hedef aldı. DHA muhabiri, İsrail'in  uluslararası haber ajansı AP ile Al-Jazeera bürolarının bulunduğu çok sayıda işletmenin ve sivillerin ikamet ettiği 13 katlı binada ağır hasar meydana geldiğini aktardı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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