İsrail ağustosta turizm sektörünü faal hale getirmeyi hedefliyor
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İsrail ağustosta turizm sektörünü faal hale getirmeyi hedefliyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen uluslararası turizm sektörünün 1 Ağustos itibariyle yeniden faaliyete başlaması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

İsrail ağustosta turizm sektörünü faal hale getirmeyi hedefliyor
16.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:12

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen uluslararası turizm sektörünün 1 Ağustos itibariyle yeniden faaliyete başlaması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Netanyahu, 2 günlük resmi ziyaret için İsrail'e gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Batı Kudüs'teki Başbakanlık ofisinde ağırladı.

Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında Netanyahu, ülkede 1 Ağustos itibariyle uluslararası turizm sektörünün yeniden faaliyete başlaması için çalıştıklarını belirtti.

Netanyahu, turizm sektörünün faaliyete başlaması halinde İsrailli turistlerin tatile gitmeleri için izin verilecek ülkelerin başında Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) geleceğini ifade etti.

Miçotakis ise, Yunanistan ile İsrail arasındaki ikili ilişkilerin gün geçtikçe geliştiğini dile getirirken, İsrailli turistleri ülkelerinde ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını kaydetti.

Turizm sektörünün açılması halinde tatil için Yunanistan ve GKRY'ne giden İsrailliler, ülkelerine döndüklerinde Kovid-19 nedeniyle getirilen 14 gün evde karantina şartından muaf tutulacak.

Bu arada Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat'a da değinen Miçotakis, söz konusu anlaşmanın "yasadışı" olduğunu iddia etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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