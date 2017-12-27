İsrail, Ağlama Duvarı Yakınındaki Tren İstasyonuna Trump'ın Adını Verecek

İsrail, Mescid-i Aksa'nın batı duvarı Burak (Ağlama) Duvarı yakınlarına inşa edilecek tren istasyonuna ABD Başkanı Donald Trump'ın adının verileceğini açıkladı.



İsrail, Kudüs'ü ülkenin başkenti olarak tanıma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'ı "onurlandıracak" bir adım attı. İsrail Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, Kudüs'teki Eski Şehir bölgesinde yer alan Burak Duvarı yakınında inşa edilecek tren istasyonuna Trump'ın adının verileceğini söyledi. Ağlama Duvarı'nın Yahudiler için önemli olduğunu belirten Katz, tren istasyonuna Ağlama Duvarı'nı ziyaret eden ve tarihi bir karar veren Trump'ın adının verileceğini söyledi.



Trump Ortadoğu ziyaretlerinde Ağlama Duvarı'nı ziyaret etmiş ve burayı görevdeyken ziyaret eden ilk ABD Başkanı olmuştu. ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı verdiğini açıklamıştı. - TEL AVİV