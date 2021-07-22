İsrail, Afrika Birliği'ne gözlemci üye olarak tekrar katıldı
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İsrail, Afrika Birliği'ne gözlemci üye olarak tekrar katıldı

İsrail, Afrika Birliği'ne gözlemci üye olarak tekrar katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yaklaşık 20 yılın ardından Afrika Birliği'ne gözlemci üye olarak geri döndüğünü duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yaklaşık 20 yılın ardından Afrika Birliği'ne gözlemci üye olarak geri döndüğünü duyurdu.

İsrail, yaklaşık 20 yılın ardından Afrika Birliği'ne gözlemci üye olarak tekrar katıldı. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Etiyopya Büyükelçisi Aleleign Admasu'nun 55 ülkenin üye olduğu Afrika Birliği'ne 2002'den bu yana ilk kez gözlemci üye olarak kabul mektubunu sunduğu belirtildi. İsrail'in Afrika Birliği'nde resmi olarak gözlemci statüsü elde ettiği kaydedilen açıklamada, İsrail'in gözlemci üye olarak birliğe dönmesinin tarafların korona virüs (Covid-19) salgını ve terörle mücadele konularında daha iyi bir iş birliği yapmasına imkan tanıyacağı bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lepid konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün İsrail-Afrika ilişkileri için mutlu bir gün. Bu diplomatik başarı, Dışişleri Bakanlığı'nın Afrika Bölümü ve İsrail'in kıtadaki büyükelçiliklerinin çabalarının meyvesidir. İsrail-Afrika ilişkilerinde 20 yıldır süren anormalliğe karşı düzeltici bir adımdır. Kıtaya ve üye ülkelere yönelik faaliyetlerimizi güçlendirmemize de yardımcı olacak" dedi.

Öte yandan Afrika Birliği, 55 üyesi ile Afrika kıtasındaki en büyük ve en önemli kuruluş olurken, İsrail'in 1967 ve 1973 yıllarında Arap ülkeleriyle savaşması üzerine Tel Aviv'le ilişkilerini kesmişti.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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