İsrail, açlık grevindeki Filistinli tutukluyu serbest bıraktı

İsrail makamları, 131 gündür açlık grevinde olan Filistinli tutuklu Kayid el-Fesfus'u serbest bıraktı. Tahliye edilen Fesfus, sağlık kontrolü için Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından Dura beldesine geçen Fesfus, ailesi ve arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı. Serbest bırakılan Fesfus açıklamalarda bulundu. " Allah'ın yardımı ile güçlü bir irade gösterdik ve başarıya ulaştık. Bizim bu zalim düzene karşı haklı bir davamız var. Sonunda bu düzene karşı kazanan biz olacağız. Hem psikolojik hem fiziki olarak eziyete uğradık. Şartlar insani değildi ancak sabrettik. İnşallah açlık grevindeki diğer arkadaşlarımız da başarılı olacak. Bundan sonra kızım da günlük hayatına dönüp normal şartlarda yaşamaya devam edebilecek."

AA - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet