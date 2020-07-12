İsrail ablukasının kara bulut gibi çöktüğü Gazze'de öğrenciler başarılarıyla güneş gibi doğdu
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İsrail ablukasının kara bulut gibi çöktüğü Gazze'de öğrenciler başarılarıyla güneş gibi doğdu

Gazzeli öğrenciler 14 yıllık İsrail ablukasına rağmen Filistin genelinde yapılan lise sonu genel değerlendirme sınavında büyük başarı gösterdi.

12.07.2020 11:58 | Son Güncelleme: 12.07.2020 12:03

Gazzeli öğrenciler 14 yıllık İsrail ablukasına rağmen Filistin genelinde yapılan lise sonu genel değerlendirme sınavında büyük başarı gösterdi.

Gazze'deki lise öğrencileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde yapılan sınavda, ablukaya ve ekonomik sıkıntılara rağmen, tüm Filistin halkı için mutluluk kaynağı oldu.

Filistin Eğitim Bakanlığının sonuçları açıklamasıyla Gazze'de pek çok evden zılgıt sesleri yükseldi ve havai fişekler atıldı. Çocukları sınavlarda başarılı olan aileler, mutluluklarının bir ifadesi olarak halka tatlı dağıttı.

Şems, güneş gibi doğdu

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan Abesan beldesi sakinlerinden Ebu Amra ailesinin kızlarından Şems Ebu Amra, lise sonu genel değerlendirme sınavını sayısalda yüzde 99,3 gibi yüksek bir ortalamayla geçti.

Yıkılmaya yüz tutmuş bir evde zor bir öğrenim döneminden geçtiğini belirten Şems (Güneş), "Tüm zorluklara rağmen teslim olmadım ve hedeflediğim ortalamayı almak ve her zaman dualarıyla bana destek olan anne ve babamı mutlu etmek için çok çalıştım." dedi.

Günde 8 ila 12 saat ders çalışarak bu ortalamayı aldığını kaydeden Şems, burs bulabilirse tıp okumayı istediğini ifade etti.

Geçen yıl hafızlığını da tamamlayan Şems, ekonomik şartlar nedeniyle tıp okuma hayalini gerçekleştirememekten korktuğunu söyledi.

Şems'in babası Ahmed Ebu Amra, ekonomik durumları iyi olmadığı için kızının özel ders alamadığını, pandemi nedeniyle de öğretmenlerden bire bir eğitim alma şansı bulamadığını ancak tüm bu olumsuzlukların üstesinden gelmeyi başardığını anlattı.

Zamanla ve acıyla yarış meyvesini verdi

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde yaşayan Meryem Ebu Matar da lise diplomasını alabilmek için hem zamanla hem de acıyla mücadele etti.

Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında düzenlenen barışçıl gösterilerde 31 Mart 2018'de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sol bacağından yaralanan Ebu Matar, Gazze'de tedavi imkanı bulamayınca Türkiye'ye nakledildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının yardımları sayesinde Türkiye'ye gittiğini belirten Ebu Matar, genel değerlendirme sınavlarından yaklaşık 3 ay önce 15 Şubat'ta Gazze'ye geri döndüğünü söyledi.

Yaralanmasından sonra geçen 2 yılda sayısız ameliyat geçirmesine rağmen 2005'te şehit olan babasının hayalini kurduğu yüksek ortalamayı almayı başaran Ebu Matar, şunları kaydetti:

"Bu dönemde zamanla yarıştım. Hem ders çalıştım, hem de içinde bulunduğum şartlara ve acılarıma meydan okudum. Bacağım eski haline dönmedi, tedavim halen sürüyor. İyileşmesi için bir dizi ameliyat daha gerekiyor."

Sınavda aldığı not ortalamasının yüzde 81 olduğuna işaret eden Ebu Matar, babasının hayalini gerçekleştirip tıp eğitimi almak istediğini ancak bunun için burs gerektiğini kaydetti.

Üçüzlerin ikinci defa yaşattığı mutluluk

Delv ailesinin üçüzleri Muna, Emel ve Muhammed Iyd Delv kardeşler de 80 üzerindeki ortalamalarıyla annelerinin yüzünü ikinci defa güldürdü.

Anne Vefa Delv, "Üçüzleri 18 yıl bekledim. Bugün yaşadığım mutluluk onların doğduğu gün yaşadığım mutluluğa denk. Üçüzlerden başka çocuğum yok. Onlar bu yüksek ortalamayı alabilmek için büyük zorluklara göğüs gerdi." dedi.

Delv, çocuklarının yaşadığı zorluklar arasında Kovid-19'un dayattığı psikolojik sıkıntılar ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yer aldığını dile getirdi.

Sınavlar Kovid-19 gölgesinde yapıldı

Filistin Eğitim Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, genel değerlendirme sınavlarının bu yıl pandemi nedeniyle olağanüstü şartlarda gerçekleştiğini duyurdu.

Açıklamada, İsrail'in Kovid-19 nedeniyle getirdiği kısıtlamalara rağmen sınavın Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'da eş zamanlı yapıldığı kaydedildi.

Bu yıl 77 bin 539 öğrencinin girdiği sınavda bunların 55 bin 302'si başarılı oldu. Sözelde Gazze'den İman Suheyl Ebu Hasira, Beytüllahim'den Revan Rislan Ebu Reyhan ve Ramallah'tan Hibe Zayid Zayid, 99,6 ortalamayla ilk sırayı paylaştı. Sayısalda ise El-Halil'in kuzeyinden Şehd İhab Yunus ve Gazze'den İman Kemal Ebu Şemmale 99,7 ile ilk sıraya yerleşti.

İsrail ablukasının kara bulut gibi çöktüğü Gazze'de öğrenciler başarılarıyla güneş gibi doğdu

Kaynak: AA

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