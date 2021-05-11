İsrail, abluka altındaki Gazze'nin çeşitli noktalarını bombaladı (2)
Bombardıman anları Vurulan yerlerden dumanların yükselmesi Ambulansın vurulan bölgeye gitmesi Ekiplerinin hedef olan evdeki çalışması Bölgeden detaylar Vurulan yerlerden dumanların yükselmesi GAZZE - İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çeşitli noktalara hava saldırısı düzenledi.
Bombardıman anları
Vurulan yerlerden dumanların yükselmesi
Ambulansın vurulan bölgeye gitmesi
Ekiplerinin hedef olan evdeki çalışması
Bölgeden detaylar
Vurulan yerlerden dumanların yükselmesi
GAZZE - İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çeşitli noktalara hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası kentin farklı noktalarından dumanlar yükseldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı