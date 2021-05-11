İsrail, abluka altındaki Gazze'nin çeşitli noktalarını bombaladı (2)
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İsrail, abluka altındaki Gazze'nin çeşitli noktalarını bombaladı (2)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bombardıman anları Vurulan yerlerden dumanların yükselmesi Ambulansın vurulan bölgeye gitmesi Ekiplerinin hedef olan evdeki çalışması Bölgeden detaylar Vurulan yerlerden dumanların yükselmesi GAZZE - İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çeşitli noktalara hava saldırısı düzenledi.

Bombardıman anları

Vurulan yerlerden dumanların yükselmesi

Ambulansın vurulan bölgeye gitmesi

Ekiplerinin hedef olan evdeki çalışması

Bölgeden detaylar

Vurulan yerlerden dumanların yükselmesi

GAZZE - İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çeşitli noktalara hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası kentin farklı noktalarından dumanlar yükseldi.

İsrail, abluka altındaki Gazze'nin çeşitli noktalarını bombaladı (2)
İsrail, abluka altındaki Gazze'nin çeşitli noktalarını bombaladı (2)
İsrail, abluka altındaki Gazze'nin çeşitli noktalarını bombaladı (2)
İsrail, abluka altındaki Gazze'nin çeşitli noktalarını bombaladı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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