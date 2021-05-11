İsrail, abluka altındaki Gazze'nin çeşitli noktalarını bombaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail, abluka altındaki Gazze'nin çeşitli noktalarını bombaladı

İsrail, abluka altındaki Gazze'nin çeşitli noktalarını bombaladı
Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çeşitli noktalara hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çeşitli noktalara hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi ve tarım arazilerini hedef aldı.

Savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de boş bir evin de aralarında olduğu üç noktayı bombaladı. Kentte bazı tarım arazileri de vuruldu.

Saldırı düzenlenen ev boş olduğu için can kaybı yaşanmadı.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinde de sivillere yakın bir nokta hedef alındı. Saldırılarda can kaybı olup olmadığına dair şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu da ülkenin güneyinde siren seslerinin çalmaya başladığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail hava kuvvetlerinin kısa bir süre önce Gazze Şeridi'nden roket fırlatmaya çalışan bir hücreyi hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, Hamas'a ait istihbarat merkezine de hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Ordu daha önce de Gazze'den 200'den fazla roket gönderildiğini, Hamas'a ait 130 hedefe de saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları da Askalan kentine "büyük bir roket saldırısı düzenlendiğini" açıklamıştı.

İsrail'in 10 Mayıs gecesi Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, şehit olanların sayısının 24'e yükseldiği, yaralı sayısının 103 olduğu bildirilmişti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, şehit olan Filistinlilerden 9'unun çocuk olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

İsrail'in Gazze'ye saldırısında şehit sayısı 24'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye saldırısında şehit sayısı 24'e yükseldi
İsrail, Gazze'ye hava saldırılarına yeniden başladı
İsrail, Gazze'ye hava saldırılarına yeniden başladı
Son dakika haberi | İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Gazze'ye yönelik saldırılarına rağmen İsrail yerine Filistinlileri suçladı
Son dakika haberi | İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Gazze'ye yönelik saldırılarına rağmen İsrail yerine Filistinlileri suçladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Yaşar Burak Sergen Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Yılmaz Vural Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İsrail, abluka altındaki Gazze'nin çeşitli noktalarını bombaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 12:07:10. #1.15#

title