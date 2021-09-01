İsrail, ABD'nin Kudüs'te Filistinlilere hizmet verecek konsolosluğu yeniden açma planına itiraz etti

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ABD yönetiminin Filistinlilere hizmet veren Kudüs'teki konsolosluğunu yeniden açma planının "kötü bir fikir" olduğunu savundu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ABD yönetiminin Filistinlilere hizmet veren Kudüs'teki konsolosluğunu yeniden açma planının "kötü bir fikir" olduğunu savundu.

Lapid, Dışişleri Bakanlığı'ndaki bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD yönetiminin 2019'da eski Başkan Donald Trump döneminde kapatılan konsolosluğu yeniden açma planına değinen Lapid, "Bunun kötü bir fikir olduğunu düşünüyoruz ve ABD'ye bunun kötü bir fikir olduğunu düşündüğümüzü söyledik." ifadesini kullandı.

Washington yönetiminin Afganistan'dan çekilmesine de değinen Lapid, ABD'nin çekilme kararının doğru olduğunu ancak yanlış şekilde yapıldığı değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mayıs ayında Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşmesinde Washington'un Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurmuştu.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, ABD Başkanı Joe Biden, 27 Ağustos'ta Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede İsrail Başbakanı Naftali Bennett'e Kudüs'teki konsolosluğu açma planını dile getirdi.

ABD, 4 Mart 2019'da Filistinlilere hizmet veren Kudüs Başkonsolosluğu'nu kapatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci