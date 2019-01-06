İsrail ABD'nin İşgallerini Tanımasını İstiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir araya geldi. Görüşmede Başbakan Netenyahu, İsrail'in işgal ettiği, Suriye'ye ait, Golan Tepelerindeki hakimiyetini ABD'nin tanımasını istedi.

İsrail'e resmi temaslar için gelen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen ikili açıklamalarda bulundu. Netenyahu, İsrail'in işgal ettiği, Suriye'ye ait, Golan Tepelerindeki hakimiyetini ABD'nin tanımasını istedi. Netanyahu, ABD'nin İsrail'i Birleşmiş Milletlerde her zaman desteklediğini hatırlatarak, İsrail'in en büyük müttefiki olduğunu söyledi. Netenyahu, "Bizim için önemli olan, en büyük dostumuz ve en büyük müttefikimiz ABD'nin desteğini aldığımızı bilmemizdir" dedi.

Bolton, yaptığı konuşmada, ABD'nin müttefiklerinin savunması sağlanarak, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceğini açıkladı. Bolton ayrıca, ABD Başkanı Trump ile Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilme konusunu tekrar görüşeceklerini belirtti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA