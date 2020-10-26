İsrail, ABD'den F-22 satın almak için girişimlere başladı
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İsrail, ABD'den F-22 satın almak için girişimlere başladı

26.10.2020 21:59 | Son Güncelleme: 26.10.2020 22:03
İsrail, ABD'den F-22 satın almak için girişimlere başladı

İsrail yönetiminin, Washington'dan sadece ABD'nin kullandığı F-22 Raptor tipi savaş uçağını satın almak için girişimlerde bulunduğu duyuruldu.

İsrail yönetiminin, Washington'dan sadece ABD'nin kullandığı F-22 Raptor tipi savaş uçağını satın almak için girişimlerde bulunduğu duyuruldu.

İsrail yönetimi, daha önce ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 satışına karşı çıkmayacağını duyurmuştu. Tel Aviv yönetiminin, ABD'den henüz kimseye satmadığı F-22 Raptor tipi savaş uçağını satın almak üzere girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

KİMSEYE SATIŞI YAPILMAYAN F-22 RAPTOR

F-22 Raptor, Lockheed Martin firması tarafından, hava üstünlüğü odaklı, düşük radar izi ile yüksek görünmezlik sağlamaya yönelik üretilen avcı uçağıdır. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne göre, F-22 uçakları Birleşik Devletler Küresel Saldırı Görev Gücü'nün önemli bileşenlerindendir. Yüksek maliyeti, Rus ve Çin beşinci jenerasyon uçak projelerindeki ertelemeler, ABD'nin yurtdışına satış yasağı, daha ucuz ve yetenekli F-35'lerin geliştirilmesinde yeterince ilerlenmiş olması sebepleriyle, Nisan 2009 da ABD Savunma Bakanlığı 187 adet olan siparişlerine yenisini eklemeyeceklerini açıklamış ve Eylül 2009'da imzalanan 2010 yılı ABD Ulusal Savunma bütçesinde F-22 için kaynak ayrılmamıştır. Japonya ve Avustralya'nın ilgisine rağmen ABD tarafından ihracatına izin verilmeyen F-22'nin tek kullanıcısı olan Amerikan Hava Kuvvetlerinde Mayıs 2010 itibariyle 168 adet bulunmaktadır.


İsrail, ABD'den F-22 satın almak için girişimlere başladı
İsrail, ABD'den F-22 satın almak için girişimlere başladı
İsrail, ABD'den F-22 satın almak için girişimlere başladı
İsrail, ABD'den F-22 satın almak için girişimlere başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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