İsrail, AB'nin Batı Şeria'da yaptırdığı okulları satışa çıkarttı
Avrupa Birliği, İsrail’in Batı Şeria’da AB’nin kurduğu aralarında okulların da bulunduğu insani amaçlı altyapı tesislerini satışa çıkartmasını kınadı
Avrupa Birliği (AB), İsrail'in Batı Şeria'da Bedevi köylerinde AB'nin tedarik ettiği insani amaçlı altyapı tesislerini satışa çıkartmasını kınadı.
AB'nin Kudüs temsilcisi Shadi Othman, İsrail'in Filistin topraklarındaki insani faaliyetlerle ilgili kuruluşu "Cogat"a, AB alt yapı tesislerinin satışı konusunda yetki verildiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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