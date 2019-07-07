İsrail, AB'den İran için hemen yaptırım istedi; Paris, Tahran'a bir hafta süre verilmesinden yana
İran’ın nükleer anlaşmada taahhüt ettiği zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceğini ilan etmesine ilk tepki İsrail ve Fransa’dan geldi. İsrail, anlaşmaya taraf ülkelere yaptığı çağrıda derhal yaptırım uygulanmasını isterken, Paris, Tahran’a bir hafta daha süre verilmesini istedi.
İran'ın nükleer anlaşmada taahhüt ettiği zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceğini ilan etmesine ilk tepki İsrail ve Fransa'dan geldi.
İsrail, anlaşmaya taraf İngiltere, Almanya ve Fransa'ya yaptığı çağrıda derhal yaptırım uygulanmasını isterken, Paris, Tahran'a bir hafta daha süre verilmesi gerektiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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16:23 İsrail, AB'den İran için hemen yaptırım istedi; Paris, Tahran'a bir hafta süre verilmesinden yana