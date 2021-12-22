İsrail, 60 yaş üstü vatandaşlarına 4'üncü doz Kovid-19 aşısı yapılması kararı aldı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, sağlık kurulunun tavsiyesi çerçevesinde, ülkede 60 yaş üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 4'üncü doz aşı yapılması talimatı verdi.

İsrail basınında yer alan haberler de, Bennett'in sağlık kurulunun tavsiyesini memnuniyetle karşıladığı ve yetkililere aşıların yapılması için talimat verdiği belirtildi.

Haberler de, bu adımla İsrail'in potansiyel olarak dünyada belirli gruplara dördüncü doz uygulayan ilk ülke olabileceğine dikkat çekilerek, 60 yaş üzeri vatandaşların ve risk grubunda bulunan sağlık çalışanlarının 3'üncü doz aşının üzerinden 4 ay geçmesinin ardından 4'üncü doz Kovid-19 aşısı yapacakları kaydedildi.

Dün akşam toplanan İsrail Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurulunun, 170 kişiye daha Omicron varyantı teşhisi konulmasının ardından söz konusu kararı aldığı belirtilen haberler de, ülkede Omicron varyantı teşhisi konulan hasta sayısının 341'e yükseldiğinin doğrulandığı ifade edildi.

Salgında "beşinci" dalga

İsrail Başbakanı Bennett, 19 Aralık'ta kabine toplantısının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, herkese hatırlatma dozu dahil tüm aşılarını yaptırmaları ve özellikle çocukların aşılanmasına hız verilmesi çağrısında bulunmuştu.

İşverenlerden, çalışanlarından uygun olanlarını evlerinden çalışmaya yönlendirmesini isteyen Bennett, İsrail ekonomisi ve eğitimin olumsuz etkilenmemesi için önlemlerin şart olduğunu söylemişti.

Bennett, "Zaman daralıyor. Omicron ülkeye girdi ve toplumda yayılmaya başladı, rakamlar artıyor. Salgında beşinci dalganın İsrail'e geldiğini söyleyebiliriz. Bunu paniğe yol açmak için söylemiyorum. Bu aşamayı çoktan geçtik." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail, yeni varyant nedeniyle kasım ayı sonundan itibaren yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri

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