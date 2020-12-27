İsrail 3'üncü kez karantinaya girdi
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İsrail 3'üncü kez karantinaya girdi

27.12.2020 21:55 | Son Güncelleme: 27.12.2020 22:01
İsrail 3'üncü kez karantinaya girdi

İsrail'de Covid-19 karşı aşılama kampanyasının başlamasının ardından artan Covid-19 vakaları nedeni ile 3'üncü kez karantinaya girildi.

İsrail'de Covid-19 karşı aşılama kampanyasının başlamasının ardından artan Covid-19 vakaları nedeni ile 3'üncü kez karantinaya girildi.

Korona virüs salgını tüm dünyada etkisini arttırmaya devam ederken, İsrail artan Covid-19 vakaları nedeni ile 3'üncü kez karantinaya girdi. İsrail'de Covid-19'a karşı aşılamaları hızlandırırken, 1 hafta önce başlayan aşılamada şu ana kadar yaklaşık 280 bin kişi aşılandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, karantinanın en az 3 hafta süreceği ifade edilerek, vaka sayılarında düşüş yaşanmaması halinde yeniden uzatılabileceği aktarıldı. Sağlık Bakanlığının Halk Sağlığı Hizmetleri Bölümü Başkanı Sharon Alroy yaptığı açıklamada ise, aşılama sayesinde bunun son tecrit olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, ülke genelinde 7/24 aşılama merkezlerinin açılmasının planlandığını ve günlük aşılamanın hafta sonuna kadar 150 bine çıkarılmasının hedeflendiğini aktardı. Netanyahu, "Bu aşamayı bitirir bitirmez, 30 gün içinde korona virüsten kurtulabilir, ekonomiyi yeniden açabilir ve hiçbir ülkenin yapamayacağı şeyleri yapabiliriz" dedi.

Alınan yeni tedbirler ile yerel saat 17.00'den itibaren tıbbi yardım almak, işe gitmek, yasal işlemlere katılmak ve egzersiz yapmak dışında tüm vatandaşlar evlerinden sadece 1 kilometre uzaklaşabilecek. Fırın, eczane ve market gibi işletmeler hariç tüm iş yerleri kapatılacak, restoranlar ve kafeler sadece paket servis yapabilecek. Bir önceki karantinalardan farklı olarak 6 yaş altı çocuklar için anaokulları ve 11'inci ve 12'inci sınıflar için okullar açık kalacak.

Maliye Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, karantinanın yeniden uygulanmasının İsrail ekonomisine haftada yaklaşık 3 milyar yeni şekele (930 milyon ABD doları) mal olacağını tahmin etti.

Yaklaşık 9 milyonluk nüfusa sahip olan İsrail'de şu ana kadar 401 bin 197 kişide Covid-19 tespit edilirken, 3 bin 225 kişi ise virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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