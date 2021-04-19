İsrail 2022 için milyonlarca doz aşı satın alma konusunda Pfizer ile anlaştı
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İsrail 2022 için milyonlarca doz aşı satın alma konusunda Pfizer ile anlaştı

İsrail 2022 için milyonlarca doz aşı satın alma konusunda Pfizer ile anlaştı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail yönetimi, 2022 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı satın almak için Pfizer firmasıyla anlaşma imzaladığını açıkladı.

İsrail yönetimi, 2022 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı satın almak için Pfizer firmasıyla anlaşma imzaladığını açıkladı.

İsrail ile Pfizer arasında varılan Kovid-19 aşısı anlaşmasını Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Sağlık Bakanı Yuli Edelstein yaptıkları ortak yazılı açıklamayla duyurdu.

Anlaşma kapsamında İsrail, gelecek yıl Pfizer'dan Kovid-19 aşısı satın alacak.

Aşının miktarı ve tutarı hakkında bilgi verilmezken, İsrail basını milyonlarca doz aşı alınacağını yazdı.

Moderna ile de Kovid-19 aşısı tedariki konusunda anlaşma yapmayı ümit ettiğini dile getiren Netanyahu, "İsrail, Kovid-19'a karşı mücadelede yine dünyaya liderlik edecek. Artık kapanma olmayacak." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail, Pfizer ile BioNTech firmalarının ortaklaşa geliştirdiği Kovid-19 aşısını tercih etmişti.

Nüfusuna oranla dünyada en fazla aşı yapılan ülke olan İsrail'de, 5 milyon 350 bin kişiye aşının ilk dozu, 4 milyon 977 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Ocak 2021'de 10 bine dayanan günlük vaka sayıları son günlerde 200'ün altında düştü.

İsrail'de aşılama sayesinde 21 Şubat'tan itibaren Kovid-19 önlemleri gevşetilmiş, dün de açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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