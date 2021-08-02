İsrail 2021'in ilk yarısında Filistin'de basın özgürlüğünü 253 kez ihlal etti

İsrail'in, işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında bu yılın ilk yarısında 253 basın özgürlüğü ihlali gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail'in, işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında bu yılın ilk yarısında 253 basın özgürlüğü ihlali gerçekleştirdiği bildirildi.

Filistin Kalkınma ve Basın Özgürlüğü Merkezi, 2021'in ilk yarısında basın mensuplarına yönelik ihlallerin yer aldığı bir rapor yayımladı.

Rapora göre, Filistin topraklarında geçen yılın ilk yarısına oranla basın özgürlüğüne yönelik ihlallerde yüzde 62 artış gözlendi. Bu yılın ilk 6 ayında İsrail 253, sosyal medya ağları da 43 kez Filistin'de basın özgürlüğünü ihlal etti.

İsrail'in son Gazze saldırılarında Aksa'nın Sesi Radyosu sunucusu gazeteci Yusuf Ebu Hüseyin ile medya ve iletişim mezunu Abdulhamid El-Kulek ve Muhammed Şahin'in hayatını kaybettiği aktarılan raporda, 30 yerel ve uluslararası medya kuruluşu merkezinin de vurulduğu ifade edildi.

Raporda, çoğu Facebook tarafından, sosyal medya ağlarınca yapılan ihlallerin ise Filistinli gazetecilerin ve medya kuruluşlarının sayfalarının gerekçe gösterilmeden kapatılması ya da engellenmesi şeklinde gerçekleştiğine işaret edildi.

Filistin makamlarından 87 ihlal

Raporda, Filistin güvenlik güçlerinin basına yönelik ihlallerinde de önemli artış görüldüğü, geçen yılın ilk yarısında 47 olan ihlallerin bu yılın aynı döneminde 87'ye çıktığı aktarıldı.

Filistin makamlarının ihlallerinin yüzde 87'sinin Batı Şeria'da, geri kalanının ise Gazze'de gerçekleştiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz