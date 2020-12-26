İsrail, 2020 yılında Kudüs'te Filistinlilere ait 170 evi yıktı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, 2020 yılında Kudüs'te 170'den fazla evi yıktığı, yaklaşık 400 Filistinlinin evsiz kalmasına neden olduğunu bildirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, 2020 yılında Kudüs'te 170'den fazla evi yıktığı, yaklaşık 400 Filistinlinin evsiz kalmasına neden olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu yıl Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerinin hız kazandığı ve tehlikeli bir şekilde artış gösterdiği ifade edildi.

İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirmeyi ve Arap kimliğini silmeyi hedefleyen saldırılarının, işgal devleti yanlısı ABD Başkanı Donald Trump döneminde arttığının altı çizilen açıklamada, "Bunun yanı sıra ABD'deki başkanlık seçimlerinde Trump'ın kaybettiğinin ortaya çıkmasının akabinde İsrail hükümeti, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki çeşitli bölgelerde onlarca yerleşim birimi projesi ilan etti." denildi.

Yüzlerce yerleşim birimi projesi ile sömürge planlarıyla, Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin tehcir edilmesinin hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, bunlarla Doğu Kudüs'ün Filistin'le olan bağının koparılmasının amaçlandığı vurgulandı.

Doğu Kudüs'teki yerleşim birimi projelerinin, Filistinlilerin çeşitli şekillerde bölgeden uzaklaştırılması ve tehcir edilmesini kapsadığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in Kudüs'te yaptıklarının hukuksuz olduğunun altı çizildi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumdan, Kudüs'ü korumak ve Yahudileştirilmesine engel olmak için sorumluluğunu üstlenmesi talep edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı