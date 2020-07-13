İsrail 2020'nin ilk 6 ayında Gazze'de 6 Filistinliyi öldürdü
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İsrail 2020'nin ilk 6 ayında Gazze'de 6 Filistinliyi öldürdü

İsrail, abluka altındaki Gazze'de yılın ilk 6 ayında 6 Filistinliyi öldürdü, 22 Filistinliyi de gözaltına aldı.

İsrail 2020'nin ilk 6 ayında Gazze'de 6 Filistinliyi öldürdü
13.07.2020 06:09 | Son Güncelleme: 13.07.2020 06:09

İsrail, abluka altındaki Gazze'de yılın ilk 6 ayında 6 Filistinliyi öldürdü, 22 Filistinliyi de gözaltına aldı.

Filistin'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, yılın ilk yarısına ilişkin hazırladığı raporu yayımladı.

Raporda, yılın ilk 6 ayında Gazze'de 6 Filistinlinin İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü ve 38'inin yaralandığı, 22 Filistinlinin de gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail'in kendi askerlerine karşı hiçbir tehdit unsurunun oluşmadığı şartlarda öldürme eylemini gerçekleştirdiğine dikkatin çekildiği rapora göre, söz konusu cinayetlerin çoğunluğunun Gazze sahillerindeki balıkçılara ve sınır boyundaki tel örgülere yakın gösteri yapanlara yönelik olduğu aktarıldı.

Raporda, İsrail'in sistematik bir şekilde insan hakları ihlalleri yaptığı belirtilirken, uluslararası topluma yıllardır Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması için çaba göstermesi çağrısı da yapıldı.

Hamas Hareketinin 2006'daki Filistin parlamento seçimlerini kazanmasının ardından Gazze'ye karşı baskılar yoğunlaşmış, İsrail kenti, deniz, kara ve havadan ablukaya almıştı.

Kaynak: AA

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