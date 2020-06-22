İsrail 2019'da 7,2 milyar dolarlık askeri ihracat yaptı
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İsrail 2019'da 7,2 milyar dolarlık askeri ihracat yaptı

İsrail Savunma Bakanlığı, askeri alanda 2019 yılında 7,2 milyar dolarlık ihracat yapıldığını duyurdu.

İsrail 2019'da 7,2 milyar dolarlık askeri ihracat yaptı
22.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:05

İsrail Savunma Bakanlığı, askeri alanda 2019 yılında 7,2 milyar dolarlık ihracat yapıldığını duyurdu.

Savunma Bakanlığına bağlı Savunma İhracat ve İş Birliği Şubesi Başkanı Yair Kulas, yaptığı yazılı açıklamada, 2019'un savunma ihracat ve iş birliği alanlarında yapılan anlaşmaların artış gösterdiği bir yıl olduğunu belirtti.

Kulas, İsrail'in 2019'da da dünyanın "güvenlik" alanındaki en büyük 10 ihracatçı ülkesi içinde kalmayı başardığına dikkati çekerek, 7 milyar doları aşkın bir ihracat gerçekleştirildiğini vurguladı.

Öte yandan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2019 yılında yaptığı anlaşma ve sözleşmelerin 7,2 milyar dolarlık bir bütçeye ulaştığı ifade edildi.

Bakanlık verilerine göre, anlaşmaların en büyük payı yüzde 41'le Asya Pasifik bölgesi oldu. Bunu yüzde 26 ile Avrupa, yüzde 25 ile Kuzey Amerika, yüzde 4 ile Afrika ve yüzde 4 ile Latin Amerika izledi.

Verilerde, ihracatın yüzde 17'sinin radarlar ve elektronik savaş sistemleri, yüzde 15'inin roket, füze ve hava savunma sistemleri, yüzde 13'ünün uçak, yapay uydu ve uzay araçlarının elektronik sistemleri, yüzde 12'sinin gözetim cihazları, yüzde 10'unun silah istasyonları ve fırlatıcılar, yüzde 8'inin insansız hava araçları ve drone sistemleri, yüzde 7'sinin elektronik haberleşme ve istihbarat sistemleri, yüzde 7'sinin iletişim sistemleri, yüzde 4'ünün zırhlı personel taşıyıcıları, yüzde 3'ünün casusluk hizmetleri ve diğerleri, yüzde 3'ünün mühimmat ve silahlar, yüzde 1'inin ise deniz sistemlerini kapsadığı belirtildi.

İsrail makamları, genellikle silah satın alan ülkelerin isimlerini açıklamıyor.

Son yıllarda, İsrail, Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlar düzenleyen Myanmar gibi savaş suçu işleyen ülkelere silah satmakla suçlanıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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