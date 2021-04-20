İsrail, 150 kilometre menzilli Barak ER hava savunma füze sisteminin seri üretimine başladı

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayisi (IAI), 150 kilometre menzilli füze ve insansız hava araçlarına karşı yeni bir savunma sisteminin seri üretimine başladığını duyurdu.