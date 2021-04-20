İsrail, 150 kilometre menzilli Barak ER hava savunma füze sisteminin seri üretimine başladı
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İsrail, 150 kilometre menzilli Barak ER hava savunma füze sisteminin seri üretimine başladı

İsrail, 150 kilometre menzilli Barak ER hava savunma füze sisteminin seri üretimine başladı
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayisi (IAI), 150 kilometre menzilli füze ve insansız hava araçlarına karşı yeni bir savunma sisteminin seri üretimine başladığını duyurdu.

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayisi (IAI), 150 kilometre menzilli füze ve insansız hava araçlarına karşı yeni bir savunma sisteminin seri üretimine başladığını duyurdu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) göre, IAI, Barak ER adı verilen füze hava savunma sisteminin seri üretimine geçildiğini açıkladı.

Füzelerin, balistik füze tehditlerine karşı, savaş uçakları, insansız hava araçları, helikopterlerle başa çıkabildiği ve savaş gemilerine de yerleştirilme imkanının olduğu kaydedildi.

Söz konusu Barak ER füzelerinin uzun süredir İsrail hava kuvvetlerinin kullandığı 35 ile 70 kilometre menzilli hava savunma sistemine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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