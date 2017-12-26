İsrail: 10 Ülkeyle Temas Halindeyiz

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'te büyükelçilik açmak isteyen 10 ülke ile görüştüklerini açıkladı.



İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıma kararını takiben, elçiliklerini Kudüs'e taşımayı düşünen en az 10 ülke ile temas halinde olduklarını söyledi. Hotovely, "Kudüs'te büyükelçilik açmak isteyen, bazıları Avrupa ülkesi olan 10 ülke ile temas halindeyiz" dedi. Hotovely ayrıca, Trump'ın Kudüs kararının buna benzer hareketleri dalgalandıracağını düşündüğünü belirtti.



(İHA)