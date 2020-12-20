İsrafla mücadele ettiğini belirten İBB'ye onlarca sıfır otomobil
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İsrafla mücadele ettiğini belirten İBB'ye onlarca sıfır otomobil

20.12.2020 10:45 | Son Güncelleme: 20.12.2020 10:49
İsrafla mücadele ettiğini belirten İBB'ye onlarca sıfır otomobil

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonrasında ihtiyaç fazlası diyerek Yenikapı Meydanı'nda sergiye çıkarıp ardından iade ettiği araçların ardından onlarca yeni araç alması dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonrasında ihtiyaç fazlası diyerek Yenikapı Meydanı'nda sergiye çıkarıp ardından iade ettiği araçların ardından onlarca yeni araç alması dikkat çekti. İBB'ye ait Başakşehir'de bulunan bir parkta onlarca sıfır otomobilin olması tepkilere neden oldu.

Başakşehir'de bulunan İBB'ye ait araziye 1 haftadır tırlar ile onlarca yeni otomobil taşındı. Sıfır olduğu belirlenen otomobillerin plakalarının takılmadığı, camlarında bulunan jelatinlerin dahi sökülmediği görüldü. Ne amaçla alındığı açıklanmayan onlarca aracın arazi üzerinde sıra sıra durması ise dikkat çekti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrasında ihtiyaç fazlası diyerek hizmet araçlarını önce Yenikapı Meydanı'nda sergiye çıkarmış, ardından da iade etme kararı almıştı. Araçların durumunu araştırmak üzere kurulan İBB Meclisi Araştırma Komisyonu raporu da açıklanmıştı. Raporda göre AK Parti döneminde 2017 yılında 997 araç 24 ay kullanılmak üzere toplamda 30 milyon 842 TL'ye kiralanırken, Ekrem İmamoğlu döneminde 990 aracın 5 aylığına 16 milyon TL bedelle kiralandığı belirtilmişti. Araç başına AK Parti döneminde bin 289 TL bedel ödenirken, bu ücretin Ekrem İmamoğlu döneminde 3 bin 375 olduğu görüldü. Aradaki fiyat farkı ise dudak uçuklattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Engin Altay Ziya Selçuk Mustafa Varank Fahrettin Altun
Magazin Alişan Demet Akalın Ayşegül Yıldız Seren Serengil
Spor Falcao Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim Çağdaş Atan
Tüm Haberler Samsun Otomobil Gaziantep Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrafla mücadele ettiğini belirten İBB'ye onlarca sıfır otomobil | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 10:56:33. #1.14#
title