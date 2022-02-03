İsraf sayfasına nasıl ulaşılır? Ankara Büyükşehir Belediyesi İsraf Sayfası nedir? ABB israf sayfasına nasıl bakılır? İsraf sayfası nedir? - Haberler
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İsraf sayfasına nasıl ulaşılır? Ankara Büyükşehir Belediyesi İsraf Sayfası nedir? ABB israf sayfasına nasıl bakılır? İsraf sayfası nedir?

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İsraf sayfasına nasıl ulaşılır? Ankara Büyükşehir Belediyesi İsraf Sayfası nedir? ABB israf sayfasına nasıl bakılır? İsraf sayfası nedir?

Ankara Büyükşehir Belediyesi israf sayfası adında resmi web sitesinde yeni bir sayfa açtı. Vatandaşlar İsraf sayfasına nasıl ulaşılır? Ankara Büyükşehir Belediyesi İsraf Sayfası nedir? ABB israf sayfasına nasıl bakılır? İsraf sayfası nedir? İsraf sayfasına nasıl erişilir sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar haberimizde...

İsraf sayfasına nasıl bakılır? Ankara Büyükşehir Belediyesi israf sayfası adında resmi web sitesinde yeni bir sayfa açtı. Vatandaşlar İsraf sayfasına nasıl ulaşılır? İsraf sayfası nedir? Ankara Büyükşehir Belediyesi İsraf Sayfası nedir? ABB israf sayfasına nasıl bakılır? İsraf sayfasına nasıl erişilir sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar haberimizde...

İSRAF SAYFASI NEDİR?

Ankara Büyükşehir Belediyesi "israf sayfası"nı erişime açtığını duyurdu:

"Şeffaf yönetim anlayışı gereği hazırlanan "İSRAF SAYFASI" web sitemizde yayına girdi. Sayfada ilk olarak ANKAPARK için yapılan ödemeler kalem kalem açıklandı. ANKAPARK'ın Maliyeti: 801 milyon 288 bin 824 Dolar

Sayfa sürekli olarak güncellenecektir."

İsraf sayfasına nasıl ulaşılır? Ankara Büyükşehir Belediyesi İsraf Sayfası nedir? ABB israf sayfasına nasıl bakılır? İsraf sayfası nedir?

İsraf sayfasına nasıl ulaşılır? Ankara Büyükşehir Belediyesi İsraf Sayfası nedir? ABB israf sayfasına nasıl bakılır? İsraf sayfası nedir?

İsraf sayfasına nasıl ulaşılır? Ankara Büyükşehir Belediyesi İsraf Sayfası nedir? ABB israf sayfasına nasıl bakılır? İsraf sayfası nedir?

İSRAF SAYFASINA NASIL ULAŞILIR?

Ankara Büyükşehir Belediyesi israf sayfasına bakmak için buraya tıklayabilirsiniz.

İsraf sayfasına nasıl ulaşılır? Ankara Büyükşehir Belediyesi İsraf Sayfası nedir? ABB israf sayfasına nasıl bakılır? İsraf sayfası nedir?

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