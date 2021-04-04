İsraf olmaz, 'yenir'...
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İsraf olmaz, 'yenir'...

Hürriyet - Haberler | Magazin
İsraf olmaz, 'yenir'...

Yenir adlı uygulama gıda işletmelerinin fazla ürettiği veya son kullanma tarihi yaklaştığı için hızla elden çıkarmak istediği ürünlerini yarı fiyatına veya daha uyguna tüketiciye ulaştırıyor.

Yenir adlı uygulama gıda işletmelerinin fazla ürettiği veya son kullanma tarihi yaklaştığı için hızla elden çıkarmak istediği ürünlerini yarı fiyatına veya daha uyguna tüketiciye ulaştırıyor. Böylece hem işletme ve tüketicilerin bütçesi hem de gıda israfı en aza indirilerek doğa ve gelecek korunuyor.

Uygulama iki ayda 200 işletmeyle 7 bin 200 kullanıcıya ulaştı. 500 porsiyona yakın taze ve lezzetli yemek satın alındı, israf önlendi. Şimdilik Kadıköy, Beşiktaş, Üsküdar, Ataşehir, Maltepe, Pendik, Şişli, Beyoğlu, Bakırköy ve Beykoz semtlerindeki işletmeleri sisteme katan Yenir'in amacı bu sayıyı hızla yükseltip israfı önlemek ve kazanca çevirmek.

Uygulamaya üye olan kullanıcılar belirtilen saatlerde işletmeye giderek ürünleri teslim alıyor.

Kaynak: Hürriyet

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